Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике

Напряженность в торговой войне между Китаем и США является угрозой для всей мировой экономики.

Об этом на конференции во Франции заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

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По ее словам, для МВФ важно, чтобы торговые разногласия были решены таким образом, чтобы это устраивало всех.

“Поэтому очевидно, что напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем является угрозой для мировой экономики”, – заявила Лагард.