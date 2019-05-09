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Самая дешевая и самая дорогая квартира, которую продали в апреле

Самая дешевая и самая дорогая квартира, которую продали в апреле

Дешевле всего в апреле приобрели однокомнатную 33 м² на ул. Бойченко в Днепровском р-не Киева. Ее купили за $20 тыс.

Однокомнатное жилье площадью 26 мм² по ул. Коперника в Шевченковском р-не стоило $24 тыс. За $50 тыс. Купили двухкомнатную квартиру 51 м² по ул. Новогоспитальной в Печерском р-не.

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Трехкомнатную квартиру 79 м² в новом доме на ул. Бальзака в Деснянском р-не приобрели за $51 тыс. На ул. Рыбалко (Шевченковский р-н) за $68 тыс. купили однокомнатную площадью 56 м² в новостройке.

За $100 тыс. продали двухкомнатную квартиру 57 м² в новостройке на ул. Дружбы Народов (Печерский р-н). На ул. Никольская Слободка (Днепровский р-н) за трехкомнатное жилье площадью 113 м² просили $101 тыс.

За $190 тыс. приобрели двухкомнатную на ул. Наводницкая (Печерский р-н). За $250 тыс. – квартиру площадью 340 м² на ул. Коперника (Шевченковский р-н).

Дороже всего в апреле продали пентхаус площадью 330 м² на ул. Героев Сталинграда (Оболонский р-н) – $670 тыс.

По материалам Газета по-Украински
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