В Украине вырастет стоимость табака и алкоголя

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Из-за дальнейшего повышения ставок акцизных сборов в Украине вырастет стоимость табачной продукции.
Такой прогноз содержится в инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.
В 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%. Подорожание алкоголя прогнозируется в пределах 6-9% ежегодно в 2019-2021 годах.
В марте 2019 темпы роста цен на алкогольные напитки остались практически неизменными (9,9% г/г).
Несмотря на повышение акцизов, рост цен на табачные изделия замедлился до 24,0% г/г. Это может объясняться тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары.
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