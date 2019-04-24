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В Украине вырастет стоимость табака и алкоголя

В Украине вырастет стоимость табака и алкоголя

Из-за дальнейшего повышения ставок акцизных сборов в Украине вырастет стоимость табачной продукции.

Такой прогноз содержится в инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.

В 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%. Подорожание алкоголя прогнозируется в пределах 6-9% ежегодно в 2019-2021 годах.

В марте 2019 темпы роста цен на алкогольные напитки остались практически неизменными (9,9% г/г).

Несмотря на повышение акцизов, рост цен на табачные изделия замедлился до 24,0% г/г. Это может объясняться тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары.

По материалам Газета по-Украински
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