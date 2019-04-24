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Гройсман отчитался об отремонтированных за три года дорогах

Гройсман отчитался об отремонтированных за три года дорогах

В Украине в течение последних трех лет удалось отремонтировать 6800 км дорог.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

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“Еще в начале работы правительства Гройсмана мы определили ремонт дорог в Украине одним из главных приоритетов. И за три года должны конкретный результат – отремонтировано и построено 6800 км украинских дорог. Для сравнения, это столько же, сколько было сделано за 9 предыдущих лет”, – отметил Премьер-министр.

Он добавил, что сезон дорожных работ продолжается. И на местных дорогах, и на международных трассах можно увидеть дорожную технику.

“В 2019 году наш приоритет остается неизменным – как можно больше качественных новых дорог в стране. А к 2022 году планируем соединить все областные центры хорошими дорогами”, – подчеркнул Гройсман.

Он неоднократно высказывал мнение о том, что восстановить украинские дороги реально за 3-5 лет.

По материалам Finance.UA
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