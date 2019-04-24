Аналитики показали сезонные колебания курса доллара к гривне за последние 10 лет (инфографика)

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В Украине всегда наблюдалось сезонное колебание курса доллара по отношению к гривне.
Аналитики разобрались, какие именно сезонные колебания переживал доллар за последние 10 лет.
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В те времена, когда доллар был даже не по 8 грн, а по 5,05 грн, а было это в 2008 году, валюта была стабильной и, как правило, слегка проседала перед новогодними праздниками.
Мировой кризис, доставшийся Украине в середине 2008 года, нарушил эту негласную традицию, и если в начале года доллар подорожал до 7,79 грн, то к осени он уже стоил 8,01 грн.
В течение всего следующего года, по данным НБУ, доллар держался в пределах 7,96-7,97 грн. В 2012-2013 годах колебаний валют практически не было и за один доллар стабильно давали 7,99 грн, а в обменниках – по 8 грн (плюс-минус несколько копеек).
Такая ситуация наблюдалась в начале 2014 года, а затем доллар начал стремительно расти независимо от сезонных колебаний. К апрелю за доллар давали 10,95 грн, в июле – 11,82 грн, а к октябрю – 12,95 грн.
Начале 2015 года доллар был уже дороже 15 грн, а к апрелю подскочил к 23,44 грн. И, конечно же, такое резкое подорожание иностранной валюты не было связано с приближением пасхальных праздников. К концу года доллар «подешевел» примерно на 2 гривны, однако уже к началу 2016 года за доллар приходилось выложить 23,78 грн.
В дальнейшем инфляция зависела от экономических и военно-политических событий в стране. Однако с 2015 года можно наблюдать относительное укрепление гривны в летний период.
Фото: Слово і діло
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