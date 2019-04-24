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НБУ объяснил укрепление гривны к доллару

НБУ объяснил укрепление гривны к доллару

На валютном рынке Украины в апреле 2019 года сохранялась благоприятная ситуация.

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка.

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“Предложение иностранной валюты от клиентов банков превышало спрос на нее, в частности, благодаря рекордному притоку иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ”, – отмечается в обзоре

В результате на валютном рынке в течение большей части месяца превалировал ревальвационный тренд – гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.

При этом Национальный банк осуществлял интервенции на валютном рынке с целью пополнения международных резервов и сглаживания чрезмерных колебаний на рынке. По итогам месяца положительное сальдо операций НБУ на валютном рынке составило почти 300 млн долларов.

На мировых финансовых рынках ситуация для стран с развивающимися рынками, за исключением последней декады месяца, оставалась благоприятной благодаря смягчению монетарной политики ведущими центральными банками.

Однако появление положительных экономических данных США на фоне слабых данных еврозоны обусловили стремительное укрепление доллара США. В результате в конце апреля большинство валют стран с развивающимися рынками девальвировали.

По материалам Finance.UA
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