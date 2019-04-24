Уровень безработицы в Германии снизился до рекордно низкого уровня за 30 лет

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В апреле текущего года коэффициент безработицы в Германии продолжил снижение до 4,9% и опустился ниже зафиксированного в 1990 году рекордно низкого уровня.
Об этом сообщает “Синьхуа”.
Читайте также: В каких странах выгодно работать украинцам
Такие данные опубликовало Федеральное агентство по труду ФРГ.
Согласно этим данным, после сезонной корректировки число безработных в Германии в апреле составило 2,229 млн человек, снизившись на 72 тыс. человек по сравнению с предыдущим месяцем, коэффициент безработицы составил 4,9%.
Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шели сообщил журналистам, что число занятых последовательно увеличивалось в течение длительного времени до настоящего момента, а потребность предприятий в новых работниках оставалась на очень высоком уровне по сравнению с прошлым годом.
В последние годы экономика Германии продолжает расти, а уровень безработицы – последовательно снижаться год за годом.
Однако со второго полугодия 2018 года экономика страны переживает заметный спад. По прогнозам немецкого правительства, в текущем году экономика Германии вырастет на 1%. Это ниже зафиксированных в прошлом году 1,4%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине из-за повышения пенсий произошло удорожание продуктов - экспертВчера, 10:00 - 6
Почему в Finance.ua пришли «маски-шоу» и как теперь работает редакцияВчера, 10:20 - 5
Chrome захватил рынок браузеров14 ч. назад - 2
Самая популярная криптовалюта среди мошенниковВчера, 12:00 - 1
Польша стала лидером по импорту украинских товаров13 ч. назад - 1
Разработана 3D-печать металлами5 ч. назад
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Вчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушенаПозавчера, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5