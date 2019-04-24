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Уровень безработицы в Германии снизился до рекордно низкого уровня за 30 лет

Уровень безработицы в Германии снизился до рекордно низкого уровня за 30 лет

В апреле текущего года коэффициент безработицы в Германии продолжил снижение до 4,9% и опустился ниже зафиксированного в 1990 году рекордно низкого уровня.

Об этом сообщает “Синьхуа”.

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Такие данные опубликовало Федеральное агентство по труду ФРГ.

Согласно этим данным, после сезонной корректировки число безработных в Германии в апреле составило 2,229 млн человек, снизившись на 72 тыс. человек по сравнению с предыдущим месяцем, коэффициент безработицы составил 4,9%.

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шели сообщил журналистам, что число занятых последовательно увеличивалось в течение длительного времени до настоящего момента, а потребность предприятий в новых работниках оставалась на очень высоком уровне по сравнению с прошлым годом.

В последние годы экономика Германии продолжает расти, а уровень безработицы – последовательно снижаться год за годом.

Однако со второго полугодия 2018 года экономика страны переживает заметный спад. По прогнозам немецкого правительства, в текущем году экономика Германии вырастет на 1%. Это ниже зафиксированных в прошлом году 1,4%.

По материалам УНН
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