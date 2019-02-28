Ryanair готовится к Brexit

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair опасается проблем с поставкой запчастей после неурегулированного Brexit и принимает соответствующие меры предосторожности.

Об этом сообщает dpa.

Авиакомпания Ryanair вывозит запасные части со своего центрального склада в Станстеде (Великобритания), где хранятся стандартные детали, используемые в ходе технического обслуживания авиапарка. К ним относятся колеса для самолетов, тормозные диски, осветительные приборы и пр.

После неурегулированного выхода Великобритании из ЕС импорт и экспорт запасных частей могут быть затруднены в связи с введением таможенных ограничений, считает глава технического отдела Ryanair Engineering Карстен Мюленфельд.

Поэтому запасные детали самолетов переправляют в Дублин, Бергамо, Мадрид, где у авиаперевозчика имеются крупные ангары. Существуют также склады поменьше – в Шёнефельде и Франкфурте-на-Майне (Германия).

Техническое обслуживание авиапарка ирландского лоукостера в Германии полностью взяла на себя Ryanair Engineering Germany GmbH. Это стопроцентная дочерняя компания Ryanair, учрежденная несколько месяцев назад в Шёнефельде, недалеко от Берлина.