Украинцы стали реже оформлять биометрические загранпаспорта (инфографика)

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В Украине в феврале 2019 года оформили на 121 тысячу меньше биометрических загранпаспортов, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.
Также в феврале этого года было оформлено на 29 тысяч 611 больше ID-карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 2018 год украинцы оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов.
Чтобы получить ID-карту, можно записаться в очередь онлайн по ссылке. Есть возможность записаться в текущую очередь «сегодня на сегодня» или вперед на 35 дней.
Если на онлайн-сервисе мест на желаемую дату не осталось, то можно обратиться в центр предоставления административных услуг.
По месту регистрации оформляется только первая ID-карта – в подразделении миграционной службы, или в ЦПАУ, или в сервисном центре «Паспортный сервис».
В дальнейшем обменять паспорт-карту владелец сможет в любом ближайшем подразделении ГМС, ЦПАУ или «Паспортном сервисе» – независимо от зарегистрированного места жительства.
Стоимость ормления ID-карт:
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