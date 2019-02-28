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Украинцы стали реже оформлять биометрические загранпаспорта (инфографика)

Украинцы стали реже оформлять биометрические загранпаспорта (инфографика)

В Украине в феврале 2019 года оформили на 121 тысячу меньше биометрических загранпаспортов, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Также в феврале этого года было оформлено на 29 тысяч 611 больше ID-карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 2018 год украинцы оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов.

Чтобы получить ID-карту, можно записаться в очередь онлайн по ссылке. Есть возможность записаться в текущую очередь «сегодня на сегодня» или вперед на 35 дней.

Если на онлайн-сервисе мест на желаемую дату не осталось, то можно обратиться в центр предоставления административных услуг.

По месту регистрации оформляется только первая ID-карта – в подразделении миграционной службы, или в ЦПАУ, или в сервисном центре «Паспортный сервис».

В дальнейшем обменять паспорт-карту владелец сможет в любом ближайшем подразделении ГМС, ЦПАУ или «Паспортном сервисе» – независимо от зарегистрированного места жительства.

Стоимость ормления ID-карт:

  • Общая стоимость административного сбора в случае оформления в течение 20 рабочих дней составляет 279,00 грн.
  • Общая стоимость административного сбора в случае срочного (в течение 10 рабочих дней) оформления составляет 366,00 грн.
  • В случае обмена вместо утраченного или поврежденного паспорта уплачивается госпошлина в размере 34 грн. (два необлагаемых минимума доходов граждан).
По материалам Finance.UA
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