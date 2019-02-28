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НБУ озвучил причины роста мировых цен на нефть

НБУ озвучил причины роста мировых цен на нефть

В феврале 2019 года наблюдалась тенденция к росту мировых цен на нефть.

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре» Национального банка Украины.

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Как отмечается в обзоре, весомыми факторами были ускорение роста импорта нефти Китаем, снижение общей добычи нефти странами ОПЕК в рамках достигнутых договоренностей ОПЕК+ на 800 тыс. бар./сутки до 30,8 млн барр./сутки в основном за счет Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Анголы; минимальные с 2017 года объемы экспорта нефти Саудовской Аравией.

Кроме того, на цены повлияло снижение объемов поставок нефти из Венесуэлы из-за санкций США против крупнейшей государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

«Однако удержание добычи нефти в США на рекордно высоком уровне сдерживало дальнейший рост цен на нефть», – отмечают в НБУ.

По материалам Комментарии
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