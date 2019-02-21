Hyundai создаст новую платформу для электромобилей

Компания Hyundai, по сообщению ресурса CNET, в скором времени выведет на рынок платформу, специально спроектированную для автомобилей с электрическим приводом.

Hyundai уже представила такие электрифицированные модели, как Kona Electric и Ioniq, однако они делят базу с собратьями с двигателем внутреннего сгорания.

Создание отдельной платформы для электрокаров позволит оптимизировать расположение компонентов системы электрического привода. А это откроет новые возможности в плане конфигурации салона и использования доступного пространства.

Компания Hyundai намерена представить первый электромобиль на новой платформе уже в следующем году. Увы, подробности об этом транспортном средстве пока не раскрываются.