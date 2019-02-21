Hyundai создаст новую платформу для электромобилей

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Компания Hyundai, по сообщению ресурса CNET, в скором времени выведет на рынок платформу, специально спроектированную для автомобилей с электрическим приводом.
Hyundai уже представила такие электрифицированные модели, как Kona Electric и Ioniq, однако они делят базу с собратьями с двигателем внутреннего сгорания.
Создание отдельной платформы для электрокаров позволит оптимизировать расположение компонентов системы электрического привода. А это откроет новые возможности в плане конфигурации салона и использования доступного пространства.
Компания Hyundai намерена представить первый электромобиль на новой платформе уже в следующем году. Увы, подробности об этом транспортном средстве пока не раскрываются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИВчера, 09:45 - 2851 15
Турчинов заявил о миграционных цунами из УкраиныВчера, 14:45 - 2782 14
Андрей Зинченко: нормы потребления газа без счетчика. Февральская схватка двух ёокодзун (часть 3)Вчера, 16:30 - 611 12
Коболев перечислит все зарплаты и премии на благотворительностьВчера, 17:40 - 650 8
Гройсман объяснил, почему цена газа по всей Украине одинаковая, а тепла - разнаяВчера, 10:30 - 801 7
Тигипко рассказал, является ли Monobank прибыльнымВчера, 10:15 - 16356
Германия переживает строительный бумВчера, 06:00 - 3710
США вывезли 50 тонн золота из Сирии – СМИВчера, 09:45 - 2851 15
Турчинов заявил о миграционных цунами из УкраиныВчера, 14:45 - 2782 14
Microsoft весной представит новую операционную системуВчера, 05:00 - 1785
Hyperloop показала, как выглядит ее тоннель для тестовых перевозок во Франции (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 980 1
Nokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)25.02.2019, 14:10 - 937 1
SpaceX запустила в космос израильский луноход22.02.2019, 12:10 - 898 2
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)21.02.2019, 11:50 - 1688
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 5108 3