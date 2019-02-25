Авиакомпания SkyUp меняет базовый аэропорт

С 31 марта авиакомпания SkyUp изменит базовый аэропорт и переедет из Жулян в Борисполь.

“Наши самолеты будут базироваться в терминале F Международного аэропорта Борисполь”, – говорится в сообщении авиаперевозчика на Facebook.

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В авиакомпании отметили, что перенос рейсов будет выполняться постепенно, о чем заранее будут информировать пассажиров. Рейсы будут выполняться без существенных изменений в расписании.

В SkyUp уверяют, что переезд не скажется на графике запланированной полетной программы.

Напомним, что аэропорт Киев авиакомпания выбрала для базирования еще весной прошлого года. “Это удобный с точки зрения расположения городской аэропорт, к нему очень удобно добраться городским транспортом, там хорошая инфраструктура, есть удобный паркинг. Авиаузел готов обслуживать самолеты Boeing 737-800. По нашей географии полетов по этому типу ВС практически нет ограничений в аэропорту Киев. Поэтому нам нравится это домашний, “семейный” аэропорт”, – мотивировал тогда принятое решение гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.