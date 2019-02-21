Госстат назвал отрасли-лидеры по росту капитальных инвестиций (таблица)

Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в 2018 году составил 526,3 млрд грн в текущих ценах, что на 16,4% больше, чем за 2017 год.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, в сравнении с 2017 годом рост инвестиций замедлился (за 2017 год капитальные инвестиции увеличились на 22,1%).

Среди отраслей наибольший рост зафиксирован в сфере “искусство, спорт, развлечения и отдых” – 85,8%. В то же время в отрасли “деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания” инвестиции сократились на 22,2%.

Капитальные инвестиции по видам экономической деятельности за 2018 год, изменение в процентах к предыдущему году:

Инвестиции в материальные активы за 2018 год составляли 93,0% от всех инвестиций. В частности, инвестиции в жилые здания составили 10,1%, нежилые здания – 14,7%, инженерные сооружения – 19,4%, машины, оборудование и инвентарь – 33,1%, транспортные средства – 12,1%, земля – 0,3%, долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства – 0,7%, прочие материальные активы – 2,9%.

Инвестиции в нематериальные активы составляли 6,7%, из них программное обеспечение и базы данных – 2,0%, программное обеспечение и базы данных – 4,1%.