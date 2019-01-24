Порошенко назвал 5 приоритетов, которые привлекут миллиардные инвестиции в Украину

Президент Украины Петр Порошенко назвал стратегические приоритеты секторов экономики, которые могут привлечь миллиардные инвестиции и создать сотни тысяч рабочих мест.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время выступления на форуме “От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем” Порошенко очертил главные направления экономической стратегии развития Украины на ближайший период.

По его словам, ответственная экономическая стратегия диктует необходимость четко определить приоритеты и сделать акцент на тех секторах экономики, где мы можем выйти на лидерские позиции”.

“К таким секторам я отношу агропромышленный комплекс, IT, машиностроение, туризм, логистику”, – подчеркнул Президент.

Порошенко напомнил, что уже за эти пять лет Украина вышла на первые места во многих видах сельскохозяйственной продукции, однако лидерство возможно только при условии, что экспорт переработанной продукции будет значительно превышать экспорт сырья”.

Глава государства подчеркнул, что украинский IT-сектор сейчас обеспечивает почти 4% ВВП, дает работу около 150 тысяч украинцам. Ожидается, что в ближайшие два года эта цифра возрастет до 200 тысяч.

Он отметил, что Украина “должна сделать ставку на высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью” и подчеркнул, что “традиционно в Украине сильными были и авиастроение, космическая отрасль, судостроение, военно-промышленный комплекс”.

Глава государства отметил, что превращение Украины в транспортно-логистический хаб Европы требует модернизации транспортной инфраструктуры.

По его словам, перечисленные пять стратегических приоритетов дадут мощный толчок нашей экономике.