В Украине ухудшился один из ключевых экономических показателей

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Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно сообщению, в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года промышленное производство сократилось на 0,5% (с учетом сезонного фактора).
Кроме того, в январе 2019 года по сравнению с январем 2018 года этот показатель (скорректированный на эффект календарных дней – ЭП) снизился на 2,9%.
Напомним, в 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.
Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
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