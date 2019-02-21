Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

20 февраля Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план мероприятий по выполнению “Стратегии преодоления бедности” на текущий год. Мы поинтересовались, какие новшества, способные, по мнению правительства, поднять уровень жизни в стране, запланированы на этот год.

Украинцам помогут с работой

Одним из путей преодоления бедности в правительстве считают повышение уровня занятости населения. Целый ряд мероприятий годового плана лежат именно в плоскости трудоустройства.

Так, с этого года в Украине начал работу институт карьерного советника. То есть соискателю теперь будут помогать персональные консультанты. Предполагается, что при таком индивидуальном подходе сотрудники центра занятости смогут лучше изучить его потребности, понять его сильные и слабые стороны, а значит, скорее помогут ему найти работу. Новая система оказания помощи в трудоустройстве должна заработать в полную силу с июля.

Возможно, в этом году будет наконец создан общегосударственный онлайн-реестр вакансий. Планируется, что информация в этом реестре будет обновляться в режиме реального времени, а доступ к нему будет абсолютно свободен. Ответственными за этот реестр будут Минсоцполитики и Государственная служба занятости.

Стоит заметить, что такой реестр предполагалось создать еще в 2018 году. И на сайтах по крайней мере некоторых центров занятости уже давно размещаются вакансии и резюме. Только вот с уровнем зарплат в эти вакансии – не очень… Например, на сайте Киевского центра занятости среди более чем 70 тыс. вакансий мы обнаружили только одну, где предлагалась зарплата на уровне средней по региону (в январе 2019 года средняя зарплата в Киеве составляла 16,5 тыс. грн).

Целый ряд мероприятий правительство запланировало, чтобы стимулировать работодателей трудоустраивать недостаточно конкурентоспособные слои населения: инвалидов, выпускников вузов, людей предпенсионного возраста, ветеранов АТО. Планируется принять закон о субсидировании работодателя, создавать новые рабочие места специально для таких категорий. Размер субсидии должен покрывать расходы работодателя на создание этих рабочих мест.

Судя по плану действий, в этом году правительство также намерено активно повышать самозанятость населения, в т.ч. сельского. При обладминистрациях планируется создать “специализированные консультационные центры по вопросам организации и ведения собственного дела”. В сельской местности проводить работу по популяризации малого предпринимательства, фермерского и семейного бизнеса и т.д.

Преодолеть бедность поможет… ЕСВ?

Интересно, что в качестве одного из мероприятий по преодолению бедности записано: “Разработать механизм привлечения к системе государственного социального страхования, прежде всего пенсионного, заинтересованных лиц, занятых в личных сельских хозяйствах”. То есть механизма, который заставит платить пенсионные взносы безработных сельских жителей, которые зарабатывают продажей выращенной на приусадебном участке продукции.

Планируется также повысить уровень уплаты ЕСВ со стороны фермеров. Причем семейным фермерским хозяйствам обещают даже “государственную финансовую помощь для компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

В этом году также продолжится работа правительства по детенизации занятости и доходов. В частности, планом предусмотрено “проведение на постоянной основе информирования населения трудоспособного возраста с целью оформления занятости”.

Недавно Минсоцполитики обнародовало проект закона, который призван стимулировать ФОПы оформлять свои отношения с работодателями с помощью трудовых договоров. Как следствие, должны вырасти налоговые поступления в бюджет от ЕСВ и налога на прибыль.

Уменьшить неравенство, утвердить социальную справедливость

Однако правительство будет не только стимулировать украинцев больше работать, чтобы сократить процент бедности. Планируется также ряд мероприятий по повышению благосостояния людей за счет социальных выплат.

Одно из направлений борьбы с бедностью звучит почти по-социалистически: “Уменьшение экономически необоснованного неравенства и содействие утверждению принципа социальной справедливости в системе распределения доходов”. Но за этой формулировкой скрывается работа по изменению минимальных соцстандартов, в частности прожиточного минимума, пенсий и зарплат.

Судя по плану, правительство в этом году намерено по крайней мере начать формировать прожиточный минимум по новой методике – с учетом опыта европейских стран.

Хотя, как мы писали ранее, стандарта ЕС относительного прожиточного минимума не существует. Потому что в большинстве европейских стран отсутствует само понятие “прожиточный минимум”. Размер социальной помощи в одних государствах был установлен много лет назад по согласованию с профсоюзами и регулярно индексируется на процент инфляции. В других размер социальных выплат рассчитывается как процент от минимальной зарплаты и т.д. И лишь несколько европейских стран – как процент от потребительской корзины. Но при этом во всех странах рассчитывается “честная” потребительская корзина, которая включает от 300 до нескольких тысяч наименований и поэтому гораздо богаче, чем у нас.

В программе преодоления бедности на 2018 год правительство обязывалось приблизить прожиточный минимум к его фактическому размеру, но этого, как видим, не произошло. В 2019 году в Кабмине обязуются “обработать предложения по внесению изменений в методологию определения прожиточного минимума” и организовать работу научно-общественной экспертизы, которая должна предложить новый набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для подсчета справедливого размера прожиточного минимума.

А вот приблизить минимальную зарплату к реальному прожиточному минимуму (хотя бы у тому размеру, который считается сейчас) удалось. Такой пункт тоже находился в программе правительства по преодолению бедности на 2018 год. В 2019-м планируется разработать отраслевые стандарты оплаты труда и продолжать поэтапное повышение оплаты труда бюджетникам и работникам различных отраслей экономики. Правда, какими темпами – не сообщается.

Что касается пенсионеров, то основным пунктом по повышению их доходов в 2019 году стоит индексация, которая запланирована с 1 марта. Кроме того, в этом году планируется принять закон, который станет основанием для введения накопительной системы пенсионного страхования (очевидно, уже в последующие годы).

Также, согласно плану, уменьшить уровень бедности поможет развитие различных услуг в сельской местности. Например, интернетизация сел и доступ сельского населения к электронным сервисам, развитие передвижной торговли, приход профтехобразования и туристических услуг в украинскую “глубинку” и т.п.

Александра Романюк