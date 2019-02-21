Капитальные инвестиции в прошлом году возросли на четверть - Госстат

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Капитальные инвестиции в экономику Украины в 2018 году увеличились на 27,5% по сравнению с 2017 годом.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
В 2018 году в экономику Украины было привлечено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 27,5% больше, чем в 2017 году.
Наибольшую долю этой суммы (71,3%) составили собственные средства предприятий и организаций; на государственный и местные бюджеты приходится 12,7% от общего количества капитальных инвестиций в 2018 году, на банковские кредиты и прочие займы – 6,7%, средства населения на строительство жилья составили 6,4% от общей суммы капитальных инвестиций прошлого года, средства иностранных инвесторов – 0,3%. На другие источники приходится 2,6% капитальных инвестиций.
В машины, оборудование и инвентарь было инвестировано около 174,2 млрд грн, в инженерные сооружения – 102,2 млрд грн, в нежилые здания – 77,4 млрд грн (в жилые – 53,2 млрд грн), в транспортные средства – 63,8 млрд грн.
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