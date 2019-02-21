Нацбанк перенес запуск международной системы IBAN

Нацбанк пошел навстречу банкирам и перенес запуск международной системы IBAN с 1 апреля на более поздний срок. По новому плану тестировать ее начнут в августе. А новые номера счетов клиенты украинских банков получат только к ноябрю. Как объяснили в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), нацбанковцам пришлось пойти на такой шаг, поскольку большинство финучреждений объективно не успевали уложиться в срок.

«Нацбанк перенес запуск системы по нашей просьбе ориентировочно на 3-5 августа. Разработчики должны доделать программное обеспечение и этот срок как раз с ними согласован. Сегодня только несколько банков готовы к переходу на эту систему – те, которые и так давно ее у себя запустили, например, Приватбанк», – пояснила исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

По ее словам, наибольшую сложность переход представляет для банков с иностранным капиталом, ведь у них длительные процессы согласования – они следуют технологической карте принятия решения. Каким-то банкам требуется больше времени на подготовку, каким-то — меньше. Ожидается, что с августа 85% рынка уже будут готовы к переходу на базовую версию системы. С августа запускается тестовый режим IBAN, а к полноценному запуску она будет готова с 1 ноября.