В Украине существенно подорожает стоимость обучения в ВУЗах

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине подорожает стоимость обучения на контракте и в магистратуре.
Со следующего года Министерство образования и науки введет индикативную шкалу себестоимости обучения.
С 2020-го индикативная стоимость контракта не может быть меньше, чем 60% среднего размера расходов по подготовке одного бюджетника в предыдущем календарном году (без учета стипендий).
С 2021-го — планку поднимут до 70%;
С 2022-го — до 80%.
Вместе с тем, стоимость вечерней формы обучения хотят снизить на 25%, а для дистанционной и заочной — на 50%. А вот обучение в магистратуре вырастет в цене вслед за контрактами — на 30%.
Минимальную стоимость обучения установят для таких специальностей:
Право; Культура и искусство; Гуманитарные науки; Социальные и поведенческие науки; Журналистика; Управление и администрирование; Архитектура и строительство; Ветеринарная медицина; Здравоохранение; Сфера обслуживания; Публичное управление и администрирование; Международные отношения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Среди последних: Украину оценили по уровню жизни в мире6 ч. назад - 1378 13
В прошлом году Украина импортировала больше всего газа из Швейцарии10 ч. назад - 509 6
Стало известно, сколько жители европейских стран тратят на продукты9 ч. назад - 1975 5
Опубликован рейтинг украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети (инфографика)8 ч. назад - 1287 3
Квартиру отбирают за долги: как не потерять недвижимость - советы экспертаВчера, 21:00 - 1792 3
Microsoft представила бесплатный Office для пользователей Windows 10Вчера, 22:30 - 11750 1
Назван самый продаваемый электромобиль 2018 годаВчера, 17:00 - 3470 1
Стало известно, сколько жители европейских стран тратят на продукты9 ч. назад - 1975 5
Где сейчас самый большой выбор столичных новостроек около метро (инфографика)7 ч. назад - 1918 1
Квартиру отбирают за долги: как не потерять недвижимость - советы экспертаВчера, 21:00 - 1792 3
SpaceX запустила в космос израильский луноходВчера, 12:10 - 250
Компания Samsung продемонстрировала новый смартфон Galaxy Fold (видео)Позавчера, 11:50 - 785
В Украине готовят к серийному производству электробайк (фото)20.02.2019, 15:10 - 2941 1
Создан молекулярный кофе без единого кофейного зерна18.02.2019, 15:45 - 1933 2
Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)16.02.2019, 12:10 - 3485 4