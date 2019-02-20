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В Украине существенно подорожает стоимость обучения в ВУЗах

В Украине существенно подорожает стоимость обучения в ВУЗах

В Украине подорожает стоимость обучения на контракте и в магистратуре.

Со следующего года Министерство образования и науки введет индикативную шкалу себестоимости обучения.

С 2020-го индикативная стоимость контракта не может быть меньше, чем 60% среднего размера расходов по подготовке одного бюджетника в предыдущем календарном году (без учета стипендий).

С 2021-го — планку поднимут до 70%;

С 2022-го — до 80%.

Вместе с тем, стоимость вечерней формы обучения хотят снизить на 25%, а для дистанционной и заочной — на 50%. А вот обучение в магистратуре вырастет в цене вслед за контрактами — на 30%.

Минимальную стоимость обучения установят для таких специальностей:

Право; Культура и искусство; Гуманитарные науки; Социальные и поведенческие науки; Журналистика; Управление и администрирование; Архитектура и строительство; Ветеринарная медицина; Здравоохранение; Сфера обслуживания; Публичное управление и администрирование; Международные отношения.

По материалам УБР
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