Как изменилась стоимость 15 крупнейших брендов за последние 19 лет (видео)

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Аналитики показали динамику стоимости брендов 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет.
Данные демонстрируются в видео по данным консалтингового агентства Interbrand.
Так, в 2000-2008 годах тройка лидеров была неизменной: Coca-Cola, Microsoft, IBM.
В 2009 году Microsoft уступил второе место IBM. В 2012 его обогнал и вытеснил из тройки Google, а затем Microsoft уступил четвертое место стремительно дорожающему Apple.
Уже в 2013 году Apple занял первое место и остается там до сих пор. Coca-Cola за пять лет спустилась на пятое место.
Бренд Nokia в 2001 году занимал пятое место. В 2011 году Apple вытеснил его из Топ-10, а в 2012 Samsung вытеснил его из Топ-15.
Amazon попал в Топ-15 в 2014 году, и за четыре года поднялся до Топ-3.
Критерии выбора брендов:
Критерии оценки стоимости бренда:
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