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Как изменилась стоимость 15 крупнейших брендов за последние 19 лет (видео)

Как изменилась стоимость 15 крупнейших брендов за последние 19 лет (видео)

Аналитики показали динамику стоимости брендов 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет.

Данные демонстрируются в видео по данным консалтингового агентства Interbrand.

Так, в 2000-2008 годах тройка лидеров была неизменной: Coca-Cola, Microsoft, IBM.

В 2009 году Microsoft уступил второе место IBM. В 2012 его обогнал и вытеснил из тройки Google, а затем Microsoft уступил четвертое место стремительно дорожающему Apple.

Уже в 2013 году Apple занял первое место и остается там до сих пор. Coca-Cola за пять лет спустилась на пятое место.

Бренд Nokia в 2001 году занимал пятое место. В 2011 году Apple вытеснил его из Топ-10, а в 2012 Samsung вытеснил его из Топ-15.

Amazon попал в Топ-15 в 2014 году, и за четыре года поднялся до Топ-3.

Критерии выбора брендов:

  • как минимум 30% выручки поступает от продаж вне домашнего региона;
  • бренд должен присутствовать в Азии, Европе, США, а также в развивающихся регионах;
  • надёжные общедоступные сведения о финансовых показателях компании;
  • выручка компании должна превышать стоимость капитала в течение длительного срока;
  • бренд должен быть известным в странах с крупнейшей экономикой.

Критерии оценки стоимости бренда:

  • финансовый анализ — оценивается прибыль компании после уплаты налогов за вычетом платы за капитал, использованный для получения дохода и прибыли бренда;
  • роль бренда — количество покупок, которые потребители совершают под влиянием бренда, а не других факторов: цены, удобства, особенностей продукта;
  • сила бренда — способность создавать лояльную аудиторию и оставаться актуальным.
По материалам Економічна Правда
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