Как изменилась стоимость 15 крупнейших брендов за последние 19 лет (видео)

Аналитики показали динамику стоимости брендов 15 крупнейших мировых компаний за последние 19 лет.

Данные демонстрируются в видео по данным консалтингового агентства Interbrand.

Так, в 2000-2008 годах тройка лидеров была неизменной: Coca-Cola, Microsoft, IBM.

В 2009 году Microsoft уступил второе место IBM. В 2012 его обогнал и вытеснил из тройки Google, а затем Microsoft уступил четвертое место стремительно дорожающему Apple.

Уже в 2013 году Apple занял первое место и остается там до сих пор. Coca-Cola за пять лет спустилась на пятое место.

Бренд Nokia в 2001 году занимал пятое место. В 2011 году Apple вытеснил его из Топ-10, а в 2012 Samsung вытеснил его из Топ-15.

Amazon попал в Топ-15 в 2014 году, и за четыре года поднялся до Топ-3.

Критерии выбора брендов:

как минимум 30% выручки поступает от продаж вне домашнего региона;

бренд должен присутствовать в Азии, Европе, США , а также в развивающихся регионах;

, а также в развивающихся регионах; надёжные общедоступные сведения о финансовых показателях компании;

выручка компании должна превышать стоимость капитала в течение длительного срока;

бренд должен быть известным в странах с крупнейшей экономикой.

Критерии оценки стоимости бренда: