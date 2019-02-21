Fast Company представил рейтинг самых инновационных компаний на 2019 год. В топ-3 вошла только одна американская компания, а Apple потеряла в списке 16 позиций.

Топ-10 самых инновационных компаний мира по версии Fast Company:

1. Meituan Dianping — китайская платформа, которая позволяет заказывать еду, бронировать отели и билеты. Компании также принадлежат велосипедная компания Mobike и собственный такси-сервис.

2. Grab — южноазиатский сервис такси.

3. NBA — национальная баскетбольная ассоциация.

4. Walt Disney Company — по мнению Fast Company, Disney заслужил место в рейтинге благодаря работе над собственными видеосервисами.

5. Stitch Fix — сервис для шопинга по подписке, который использует ИИ, чтобы подбирать одежду для клиентов. Эти вещи и аксессуары отправляются потенциальному покупателю — он может оставить понравившееся и вернуть то, что не подошло.

6. Sweetgreen — сеть ресторанов и сервис доставки еды от фермеров.

7. Apeel Sciences — компания создаёт съедобные покрытия для фруктов и овощей, которые помогают им дольше сохраняться свежими.

8. Square — разработчик решений для приёма и обработки электронных платежей.

9. Oatly — шведский производитель продуктов питания, который сделал популярным один из самых «модных» напитков 2018 года — овсяное молоко.

10. Twitch — стриминговый видеосервис от Amazon.

На 13 место рейтинга попала компания-разработчик VPN-сервиса HotSpot Shield. Alibaba заняла 15 строчку, Apple — 17 место, Mozilla — 49 позицию.