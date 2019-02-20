Биткоин готовится к скачку - прогноз

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Аналитики прогнозируют резкий скачок биткоина в ближайшее время.
Об этом, в частности, свидетельствует значительный рост объемов торгов и ликвидность ведущих криптовалют, свидетельствуют прогнозы DataLight.
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Отмечается, что объемы торгов Ethereum в настоящее время примерно такие же, как в январе 2018 года, когда цена второй по капитализации криптовалюты была на пиковых отметках.
Объемы торгов биткоина за последнее время достигли значений апреля прошлого года.
Также в DataLight отмечают, что с начала 2019 года в несколько раз выросли показатели ликвидности этих двух ведущих криптовалют.
С учетом сложившейся ситуации, эксперты считают, что подорожания биткойна можно ожидать минимум до 10 тыс. долларов США уже к концу весны 2019 года. В отдельных прогнозах говорится о том, что популярная криптовалюта может снова вырасти до 20 тыс. долларов и выше.
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