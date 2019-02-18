Deutsche Bahn выплатила пассажирам 53,6 млн евро компенсации за опоздания поездов в 2018 году

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В прошлом году Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn) вернули своим пассажирам 53,6 млн евро. Это на 20 млн евро больше, чем компенсация, выплаченная в 2017 году.
Об этом пишет Rynek Kolejowy.
Тогда их получили 1,8 млн человек, а в 2018 году – 2,7 млн пассажиров. Вопрос выплаты компенсации за опоздание поездов в настоящее время регулируется ст. 17 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1371/2007 о правах и обязанностях пассажиров железной дороги. В соответствии с документом, сумма компенсации составляет минус 25% от единого тарифа при опоздании поезда на 60-119 минут и минус 50% от единого тарифа при отклонении поезда от графика на 120 минут и более.
По данным Deutsche Bahn, причиной возросших случаев опозданий поездов были экстремальные погодные условия и декабрьские забастовки транспортников.
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