Чат-боты помогут экономить банкам $200 млн в год

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С помощью чат-ботов мировым банкам удастся сэкономить к 2023 году $7,3 млрд. В 2019 году этот показатель достигнет $209 млн. Как удалось установить аналитикам, в 2023 году чат-боты помогут банкам сэкономить 862 млн часов, что эквивалентно почти полумиллиона лет работы.
Об этом говорится в новом исследовании компании Juniper Research.
Согласно отчету «Искусственный интеллект в сфере FinTech», чат-боты могут снизить чрезмерные эксплуатационные расходы в финансовых услугах, решая проблемы клиентов автоматизированным образом. Это поможет достигнуть почти 3% уровня успешно решенных вопросов в банковской сфере без участия человека на протяжении 2019-2023 года.
Интеграция чат-ботов в приложения для мобильного банкинга станет доминирующим каналом общения между клиентом и банком, на долю которого придутся 79% успешных взаимодействий в 2023 году.
Преобладание такой тенденции обусловлено рядом причин:
При этом исследование показало, что искусственный интеллект, включая чат-ботов, окажет и весьма деструктивное воздействие на процессы урегулирования претензий в страховой сфере.
Чат-бот вошел в мейнстрим несколько лет назад. Сейчас они будут эффективными, если найдут баланс между роботом и человеком. Энни Мэтью, директор по маркетингу аудиторий в Microsoft, сказала: “Клиенты не просто разговаривают с ботом, бот должен чувствовать настроение и отвечать соответствующе. А клиентская служба, которая обрабатывала 50 клиентов в день, теперь сможет помочь 500”.
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