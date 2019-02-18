В ГФС посоветовали, как правильно подтвердить уплату налогов с иностранных доходов

В случае если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Получатель иностранных доходов обязан подать годовую налоговую декларацию и облагать их по ставке 18 процентов.

Об этом сообщает ГФС.

Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где приобретается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объект налогообложения.

Указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

В случае отсутствия подтверждающих документов плательщик обязан представить в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока представления налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным.

В случае непредставления в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную НКУ и другими законами.