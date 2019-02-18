Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 123 0

В ГФС посоветовали, как правильно подтвердить уплату налогов с иностранных доходов

В ГФС посоветовали, как правильно подтвердить уплату налогов с иностранных доходов

В случае если источник выплат любых налогооблагаемых доходов является иностранным, сумма такого дохода включается в общий годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Получатель иностранных доходов обязан подать годовую налоговую декларацию и облагать их по ставке 18 процентов.

Об этом сообщает ГФС.

Для получения права на зачисление налогов и сборов, уплаченных за пределами Украины, плательщик обязан получить от государственного органа страны, где приобретается такой доход (прибыль), уполномоченного взимать такой налог, справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объект налогообложения.

Указанная справка подлежит легализации в соответствующей стране, соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины, если иное не предусмотрено действующими международными договорами Украины.

В случае отсутствия подтверждающих документов плательщик обязан представить в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока представления налоговой декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным.

В случае непредставления в установленный срок налоговой декларации налогоплательщик несет ответственность, установленную НКУ и другими законами.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина