Порошенко задекларировал еще 75 млн грн доходов

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Президент Украины Петр Порошенко в течение последней недели задекларировал 75 млн грн дивидендов от ПАО “ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал”, сообщает УНН со ссылкой на данные в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко от 15 и 20 февраля 2019 года в реестре э-деклараций.
В сообщении о существенных изменениях от 15 февраля 2019 года указаны доходы на сумму 60 миллионов гривен в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал”.
А в декларации от 20 февраля 2019 года – 15 миллионов гривен в виде дивидендов от того же фонда.
Напомним, в с начала февраля Глава государства уже задекларировал 29,5 млн гривен дивидендов от ПАО “ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал”, а также почти 27,5 млн гривен облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
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