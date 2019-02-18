Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 141 0

Порошенко задекларировал еще 75 млн грн доходов

Порошенко задекларировал еще 75 млн грн доходов

Президент Украины Петр Порошенко в течение последней недели задекларировал 75 млн грн дивидендов от ПАОЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал”, сообщает УНН со ссылкой на данные в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко от 15 и 20 февраля 2019 года в реестре э-деклараций.

В сообщении о существенных изменениях от 15 февраля 2019 года указаны доходы на сумму 60 миллионов гривен в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал”.

А в декларации от 20 февраля 2019 года – 15 миллионов гривен в виде дивидендов от того же фонда.

Напомним, в с начала февраля Глава государства уже задекларировал 29,5 млн гривен дивидендов от ПАОЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал”, а также почти 27,5 млн гривен облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина