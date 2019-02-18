Порошенко задекларировал еще 75 млн грн доходов

Президент Украины Петр Порошенко в течение последней недели задекларировал 75 млн грн дивидендов от ПАО “ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал”, сообщает УНН со ссылкой на данные в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии Порошенко от 15 и 20 февраля 2019 года в реестре э-деклараций.

В сообщении о существенных изменениях от 15 февраля 2019 года указаны доходы на сумму 60 миллионов гривен в виде дивидендов от своего инвестиционного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал”.

А в декларации от 20 февраля 2019 года – 15 миллионов гривен в виде дивидендов от того же фонда.

Напомним, в с начала февраля Глава государства уже задекларировал 29,5 млн гривен дивидендов от ПАО “ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал”, а также почти 27,5 млн гривен облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).