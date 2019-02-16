Самый богатый британец задумал масштабное уклонение от уплаты налогов

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Активный приверженец выхода Великобритании из Евросоюза сэр Джим Рэтклифф планирует перевести свою химическую компанию Ineos в Монако.
Об этом сообщает The Sunday Times.
В настоящее время концерн Ineos зарегистрирован в Объединенном Королевстве, а основные операции проводятся в Швейцарии.
Рэтклифф и его компаньоны Эндрю Керри и Джон Рис хотят таким образом ежегодно экономить до 4 млрд фунтов стерлингов. План оптимизации расходов для них разрабатывают налоговые эксперты из Pricewaterhouse Coopers (PwC).
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