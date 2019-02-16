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Самый богатый британец задумал масштабное уклонение от уплаты налогов

Самый богатый британец задумал масштабное уклонение от уплаты налогов

Активный приверженец выхода Великобритании из Евросоюза сэр Джим Рэтклифф планирует перевести свою химическую компанию Ineos в Монако.

Об этом сообщает The Sunday Times.

В настоящее время концерн Ineos зарегистрирован в Объединенном Королевстве, а основные операции проводятся в Швейцарии.

Рэтклифф и его компаньоны Эндрю Керри и Джон Рис хотят таким образом ежегодно экономить до 4 млрд фунтов стерлингов. План оптимизации расходов для них разрабатывают налоговые эксперты из Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Справка Finance.ua:

  • 66-летний миллиардер владеет двумя третями группы Ineos, которая была основана в 1998 году. Он же является председателем правления и главным исполнительным директором.
  • Годовой оборот компании составляет 45 млрд фунтов стерлингов и насчитывает более 18 500 сотрудников в 181 офисе в 22 странах.
  • В мае прошлого года предприниматель был назван самым богатым человеком в Британии с чистым капиталом в 21,05 миллиарда фунтов стерлингов.
По материалам Finance.UA
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