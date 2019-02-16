Самый богатый британец задумал масштабное уклонение от уплаты налогов

Активный приверженец выхода Великобритании из Евросоюза сэр Джим Рэтклифф планирует перевести свою химическую компанию Ineos в Монако.

Об этом сообщает The Sunday Times.

В настоящее время концерн Ineos зарегистрирован в Объединенном Королевстве, а основные операции проводятся в Швейцарии.

Рэтклифф и его компаньоны Эндрю Керри и Джон Рис хотят таким образом ежегодно экономить до 4 млрд фунтов стерлингов. План оптимизации расходов для них разрабатывают налоговые эксперты из Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Справка Finance.ua:

66-летний миллиардер владеет двумя третями группы Ineos, которая была основана в 1998 году. Он же является председателем правления и главным исполнительным директором.

Годовой оборот компании составляет 45 млрд фунтов стерлингов и насчитывает более 18 500 сотрудников в 181 офисе в 22 странах.