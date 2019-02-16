В Украине будут развивать сеть скоростных шоссе. В рамках этой программы “Укравтодор” расширит объездную дорогу вокруг Житомира, построит новый объезд вокруг Львова и реконструирует участки трассы Киев-Харьков.

Подробнее о планах дорожников рассказал бывший замминистра инфраструктуры Украины, эксперт по транспортным вопросам Александр Кава.

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По словам эксперта, Украине нужна сеть скоростных автомобильных автодорог, но строить новые хайвеи – дорого и долго. Поэтому принимаются меры для того, чтобы расширять сеть скоростных шоссе.

“Например, продолжается работа по реконструкции дороги Киев-Полтава-Харьков, которая доводится до категории скоростное шоссе с 4 полосами движения. В этом году на этой дороге будет отремонтирован участок Лубны-Полтава, будут введены в эксплуатацию два объезда сел в Полтавской области, это села Покровская Багачка и Красногоровка. Будет введен в эксплуатацию юго-западный объезд Полтавы”, – перечислил он.

Также, по его словам, будут выполняться работы по реконструкции дороги от Полтавы до городка Валки в Харьковской области.

“Объезд Житомира также будет расширен с двух до четырех полос движения. Соответственно, можно будет сэкономить порядка 10 минут времени в поездке на этом направлении”, – сообщил Кава.

Эксперт также рассказал о начале строительства северного объезда вокруг Львова.

“Это позволит гражданам, которые едут из многих регионов страны в направлении Польши через Львов, экономить 50-60 минут времени. Южный объезд довольно длинный – 44 км, он узкий, имеет 2-3 полосы движения, там постоянные колонны идут навстречу друг другу. Новый северный объезд будет 24 километра, будет иметь 4 полосы движения, двухуровневые развязки и проезд по нему будет занимать не более 10 минут. Тогда как сейчас доехать до трассы, ведущей в направлении Шегинь, занимает более часа”, – рассказал бывший замминистра инфраструктуры.