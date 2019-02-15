Счетная палата проверит 11,5 млрд грн субвенций на местные дороги

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Счетная палата в марте текущего года начнет аудит эффективности расходования субвенций из Государственного Бюджета Украины на ремонт и строительство местных дорог.
Об этом рассказал заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер, который отвечает за организацию и проведение данного контрольного мероприятия.
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“В марте Счетная палата начинает аудит эффективности расходования субвенций из Государственного Бюджета местным бюджетам на ремонт, строительство местных дорог – дорог местного значения. Только в 2018 году на это было выделено 11,5 млрд грн”, – отметил собеседник.
Поэтому, по словам Майснера, Счетная палата вскоре начнет и через несколько месяцев представит общественности результаты аудита таких работ на дорогах местного значения.
“Туда обязательно войдет город Киев, Киевская, Николаевская, Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Днепропетровская области”, – отметил он.
Майснер пояснил также, что все 25 областей охватить не удастся, исходя из имеющихся ресурсов, а также для того, чтобы не растягивать аудит во времени и дать дорожную карту для государства относительно того, что делать дальше, как исправлять те проблемы, которые будут выявлены, и минимизировать или нивелировать те риски, которые будут обнаружены аудитором по результатам аудита.
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