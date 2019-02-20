Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

Mozilla разрабатывает виртуального помощника программиста, который прогнозирует баги

Mozilla разрабатывает виртуального помощника программиста, который прогнозирует баги

Известный производитель игр Ubisoft, а также компания Mozilla работают над созданием нейросети, которая помогала программистам в работе. Этот проект получил название Clever-Commit.

Искусственный Интеллект учился на кодах с ошибками. Поэтому во время работы над новым кодом ИИ будет прогнозировать потенциальные баги и предупреждать о них программиста.

Какая от этого польза. Как пояснили в Ubisoft, Clever-Commit поможет экономить время и работу программиста.

“Clever-Commit отслеживает 6 ошибок с 10 сокращает время работы по поиску багов на 20%, а также экономит деньги – своевременное исправление ошибок на этапе разработки будет стоить дешевле, чем после релиза. Также это спасет репутацию компании”, – пояснили разработчики игр.

В Mozilla отметили, что новая разработка позволит производителям уделять больше времени внедрению новых функций и созданию нового кода, а не чистить старый.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина