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Минфин обнародовал данные о доходности госбанков (инфографика)

Минфин обнародовал данные о доходности госбанков (инфографика)

Министерство финансов обнародовало показатели деятельности всех четырех государственных банков за 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно данным финансовой отчетности, банки получили за год прибыль в размере 13,525 млрд грн, в частности, “ПриватБанк” – 11,668 млрд грн, “Укрэксимбанк” – 958 млн грн, “Укргазбанк” – 766 млн грн и “Ощадбанк” – 132 млн грн.

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Чистые активы государственных банков на 1 января 2019 года достигли 744,381 млрд грн, что составляет 55% от банковской системы Украины. По данным Минфина, еще 30% активов банковской системы занимают банки с иностранным капиталом, 15% банки с частным украинским капиталом.

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В Минфине также сообщили, что доля национализированного “Приватбанка” составляет 21% в активах банков и 35% в депозитах физических лиц.

По материалам РБК-Украина
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