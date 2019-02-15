Обнародованы первые результаты действия закона о валюте

Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля вместе с законом «О валюте и валютных операциях», являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине.

В НБУ отметили, что, как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными.

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По данным регулятора, с 7 по 13 февраля население купило в интернете через онлайн-банкинги $19 млн.

Украинский бизнес заключил 17 кредитных сделок с нерезидентами по упрощенной процедуре – без регистрации в НБУ. Компании и физлица инвестировали 1,7 млн евро за границу в пределах установленных э-лимитов.

«Валютная либерализация в действии: украинцы теперь покупают валюту не только в кассах, но и через интернет, бизнес заключает кредитные сделки с нерезидентами без лишних согласований в Национальном банке, а все вместе – как предприятия, так и населения инвестируют за рубеж без необходимости получения специальных разрешений», – заявили в НБУ.