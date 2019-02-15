В Украине появится еще один международный аэропорт

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Осенью текущего года в аэропорту “Белая Церковь” планируется открытие международного пункта пропуска.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, развитие регионального аэропорта “Белая Церковь” и создание на его базе мультимодального грузового комплекса определено приоритетным проектом.
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“В 2018 году осуществлено 73 авиационные операции, что является рекордом за последние 18 лет работы предприятия. В перспективе после открытия международного пункта пропуска на аэродроме “Белая Церковь” ожидается постепенный рост количества авиационных операций до 300 в год”, – отметил Омелян.
Министр также отметил, что с целью повышения инвестиционной привлекательности аэропорта и его конкурентоспособности в сфере ремонта и авиационных грузовых перевозок осуществляются мероприятия по открытию международного пункта пропуска.
“Это даст возможность выполнять из аэропорта “Белая Церковь” прямые рейсы из/в другие страны, что значительно увеличит количество воздушных судов, требующих ремонта или технического обслуживания. Открытие международного пункта пропуска запланировано ориентировочно на осень 2019 года”, – подытожил он.
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