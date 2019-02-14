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Количество Bitcoin-банкоматов выросло на 720%

Количество Bitcoin-банкоматов выросло на 720%

За последние три года количество Bitcoin-банкоматов увеличилось на 720% – до 4273.

В 2016 году во всем мире было только 506 подобных терминалов, после чего их количество каждый год увеличивалось примерно вдвое, по информации портала Coin ATM Radar.

Генеральный директор компании-поставщика криптовалютных терминалов Athena Bitcoin Эрик Гравенгард считает, что подобная динамика говорит о росте интереса к цифровым деньгам. Такие устройства помогают людям мгновенно и безопасно получить Bitcoin или альткоины, пишет Chepicap.

«Криптоматы позволяют покупать цифровые деньги без наличия счета в банке. Все, что нужно иметь — это наличные деньги и собственный электронный кошелек», — сказал Гравенгард.

По оценкам компании Lamassu, каждый оператор может зарабатывать на обслуживании одного Bitcoin-банкомата до $3000 в месяц, а средний доход составляет до $36 тыс.

По материалам Финансовый клуб
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