Количество Bitcoin-банкоматов выросло на 720%

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За последние три года количество Bitcoin-банкоматов увеличилось на 720% – до 4273.
В 2016 году во всем мире было только 506 подобных терминалов, после чего их количество каждый год увеличивалось примерно вдвое, по информации портала Coin ATM Radar.
Генеральный директор компании-поставщика криптовалютных терминалов Athena Bitcoin Эрик Гравенгард считает, что подобная динамика говорит о росте интереса к цифровым деньгам. Такие устройства помогают людям мгновенно и безопасно получить Bitcoin или альткоины, пишет Chepicap.
«Криптоматы позволяют покупать цифровые деньги без наличия счета в банке. Все, что нужно иметь — это наличные деньги и собственный электронный кошелек», — сказал Гравенгард.
По оценкам компании Lamassu, каждый оператор может зарабатывать на обслуживании одного Bitcoin-банкомата до $3000 в месяц, а средний доход составляет до $36 тыс.
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