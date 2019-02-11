Экономика Германии вплотную приблизилась к рецессии

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Экономика ФРГ стагнировала в четвертом квартале 2018 года.
Немецкой экономике удалось закончить 2018 год без технической рецессии, сообщает издание.
В то время как в третьем квартале ВВП сократился на 0,2 процента, последний квартал года экономика ФРГ закончила стагнацией, сообщило Федеральное статистическое ведомство, опираясь на предыдущие расчеты.
Эксперты говорят о рецессии, если ВВП демонстрирует отрицательные показатели в течение двух кварталов подряд. Последний раз рецессия в Германии была зафиксирована в конце 2012 года – начале 2013 года.
В целом, в прошлом году ВВП Германии вырос на 1,4 процента. Таким образом, в 2018 году немецкая экономика выросла девятый год подряд.
В нынешнем году правительство ФРГ прогнозирует рост экономики в объеме одного процента. Если прогноз оправдается, то этот показатель станет самым низким с 2013 года.
В качестве факторов, которые могут негативно сказаться на экономическом развитии Германии, эксперты называют торговые конфликты США с ЕС и Китаем, возможный жесткий “Брекзит” – выход Великобритании из ЕС без соглашения, а также общее охлаждение конъюнктуры в мире.
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