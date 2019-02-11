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Amazon и General Motors инвестируют в производителя электромобилей Rivian

Amazon и General Motors инвестируют в производителя электромобилей Rivian

Издания Reuters и Bloomberg практически одновременно сообщили, что американские компании Amazon и General Motors собираются инвестировать крупную сумму в стартап Rivian, недавно представивший электрический пикап Rivian R1T и электрокроссовер Rivian R1S.

По данным СМИ, речь идет о сумме в диапазоне между $1 млрд и $2 млрд, при этом Amazon и General Motors получат миноритарный пакет акций Rivian.

На данный момент переговоры сторон продолжаются, при этом в случае успешного завершения объявить о будущей сделке могут уже в феврале текущего года.

Представители всех трех компаний отказались комментировать информацию, не подтвердив и не опровергнув факт переговоров и возможность такой сделки.

И Amazon, и General Motors пригодятся технологии и готовая продукция компании Rivian (к примеру, для службы доставки), а последняя получит дополнительные средства на разработку новых моделей и оптимизацию производственных линий и системы продаж. Кстати, совсем недавно General Motors заявляла, что планирует разработать полностью электрическую версию пикапа GMC Sierra и выпустить несколько электрокроссоверов.

По материалам ITC.ua
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