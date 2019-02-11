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В Китае построят умную дорогу с поддержкой 5G

В Китае построят умную дорогу с поддержкой 5G

Китайские инженеры планируют построить первую в стране “умную” скоростную автодорогу на базе технологии 5G.

Такая дорога должна раздавать интернет и регулировать транспотный поток, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский оператор мобильной связи “Чайна Телеком” и операторы автомагистралей договорились о запуске первого в стране проекта по строительству “умной” скоростной автодороги на базе технологии 5G в центральнокитайской провинции Хубэй.

По сообщению, хубэйский филиал “Чайна Телеком” планирует разместить базовые станции ​​5G на участках скоростных автомагистралей провинции для проведения тестов на интеллектуальных пунктах сбора оплаты, а также подать заявку на тестирование автономного вождения с помощью 5G на местных скоростных шоссе.

Беспроводная сеть пятого поколения обещает более быструю скорость, меньшую задержку или “зависание” при подключении к сети, плюс возможность подключения многих устройств к Интернету, не перегружая систему.

По словам оператора сети, “умная” скоростная автомагистраль на базе 5G позволит собирать информацию о транспортном потоке в реальном времени и делать прогнозы на основе больших данных.

По состоянию на конец 2018 года в Ухане – административном центре провинции Хубэй была построена 31 базовая станция ​​5G. В этом году телекоммуникационная компания “Чайна Мобайл” планирует потратить 1 млрд юаней (около $147 млн) на строительство 2 тыс. базовых станций в данной провинции.

По материалам НВ
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