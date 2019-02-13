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«Рено» показали новый болид (фото)

«Рено» показали новый болид (фото)

Команда «Рено» презентовала машину, на которой в предстоящем сезоне будут выступать пилоты Дэниел Риккьярдо и Нико Хюлькенберг.

Болид, окрашенный в желто-черные цвета, получил название R.S.19.

Риккьярдо в прошлом сезоне выступал за «Ред Булл», немец Хюлькенберг вместе с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим – за «Рено».

В сезоне-2018 команда «Рено» заняла четвертое место в Кубке Конструкторов.

Первый этап нового чемпионата Формулы 1 – Гран-при Австралии – пройдет 14-17 марта.

По материалам Сегодня
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