«Рено» показали новый болид (фото)

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Команда «Рено» презентовала машину, на которой в предстоящем сезоне будут выступать пилоты Дэниел Риккьярдо и Нико Хюлькенберг.
Болид, окрашенный в желто-черные цвета, получил название R.S.19.
Риккьярдо в прошлом сезоне выступал за «Ред Булл», немец Хюлькенберг вместе с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим – за «Рено».
В сезоне-2018 команда «Рено» заняла четвертое место в Кубке Конструкторов.
Первый этап нового чемпионата Формулы 1 – Гран-при Австралии – пройдет 14-17 марта.
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