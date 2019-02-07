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Госдолг США впервые превысил 22 триллиона долларов

Госдолг США впервые превысил 22 триллиона долларов

Государственный долг США достиг исторического рекорда в 22 триллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

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Отмечается, что в 2019 году данный показатель вырос более чем на 90 млрд долларов. При этом за последние 11 месяцев госдолг США вырос на 1 триллион долларов.

В начале января стало известно, что госдолг США с момента инаугурации президента страны Дональда Трампа вырос более чем на 2 триллиона долларов и почти достиг отметки 22 триллиона долларов.

В ноябре 2018 г. Трамп пообещал, что США полностью погасят госдолг к концу его второго президентского срока.

По материалам Корреспондент.net
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