Сколько вы готовы потратить на День св. Валентина? (опрос)



По последним статданным, в 2019 году День святого Валентина планируют праздновать три четверти украинцев. Чтобы удивлять любимых, и дарить подарки на такие праздники, как День св. Валентина, 8 Марта, и т. д., украинцы часто тратят последние средства. Некоторые даже берут на покупку подарков микрокредиты.

Хотим мнение читателей портала Finance.ua. Расскажите, сколько денег на подарки в эти праздники тратите вы? Какие подарки обычно дарите и как дорого они вам обходятся? Если ли у вас лимиты, или готовы потратить даже последнее (главное, чтобы любимый человек был доволен)? А может, наоборот считаете, что на таких праздниках лучше экономить?

Поделитесь, интересно мнение каждого читателя.