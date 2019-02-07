Гройсман уверяет инвесторов в стабильном развитии страны

Украина постепенно, но уверенно развивается, поэтому инвесторам не стоит бояться вкладывать деньги в нашу страну.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

“Украина имеет огромный потенциал к росту. И то, что демонстрируют сегодня различные сектора экономики, потребность в инвестициях, рост и достаточно неплохая доходность, подтверждает это. С другой стороны – структурные реформы должны изменять к лучшему качество жизни населения и обеспечивать поддержку, в том числе, развития нашей экономики. Что касается безопасности и справедливости, то стоит говорить о том, что экономика начала рост, восстановление”, – сказал Гройсман.

По его словам, “является приоритетом рост экономики выше 5%”. Для этого нужны инвестиции. А чтобы они приходили, нужно понять правила и гарантии безопасности этих инвестиций. Поэтому ключевые позиции – проведение структурных реформ, сказал глава правительства.

Он напомнил, что власть начинала с проведения изменений в сфере образования, медицины, пенсионной системы, децентрализации.