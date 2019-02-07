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В Аргентине запустили оплату проезда криптовалютой

В Аргентине запустили оплату проезда криптовалютой

В Аргентине национальную бесконтактную карточку, которая используется для оплаты общественного транспорта, теперь можно пополнить с помощью биткоинов. Так, пользователи смарт-карты SUBE могут начать пополнять ее с помощью криптовалюты для использования в 37 городах Аргентины.

Новая функция, по данным Bitcoin.com, стала возможной благодаря сотрудничеству оператора Alto Viaje с финтех-компанией Bitex.

“Мы считаем, что этот проект имеет большое значение, поскольку он доносит такие прорывные технологии, как биткоин, до простых людей”, – считает топ-менеджер Bitex Мануэль Бодруме.

Карточки можно использовать по всей Аргентине. Они действительны в автобусах, поездах, метро и на общественных моторных лодках, говорится на сайте правительства Аргентины.

Позже к платформе могут подключить сеть Rapipago, которая предназначена для оплаты счетов за коммунальные, частные услуги и налоги.

По материалам Сегодня
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