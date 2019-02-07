Dell собирается продать ИБ-компанию SecureWorks, которая стоит $2 млрд

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Производитель компьютеров Dell Technologies изучает возможности продажи дочерней компании SecureWorks, специализирующейся на оказании услуг в области информационной безопасности (ИБ).
Об этом стало известно агентству Reuters от осведомлённых источников.
Продав SecureWorks, корпорация Dell могла бы снизить свою налоговую нагрузку, измеряемую $50 млрд и появившуюся в результате покупки производителя систем хранения данных EMC за $67 млрд и выхода на биржу в конце прошлого года через приобретение акций VMware на $24 млрд.
Собеседники Reuters говорят, что Dell рассматривает варианты продажи всей SecureWorks совместно с инвестиционным банком Morgan Stanley. На данный момент потенциальная сделка находится на ранней стадии, и нет гарантий, что она в итоге будет заключена.
SecureWorks предлагает корпоративным клиентам услуги оценки киберзащиты компьютерных систем, поиска уязвимостей и рисков нанесения вреда. В апреле 2016 года компания вышла на биржу и тогда была оценена в $1,1 млрд. В настоящее время рыночная капитализация SecureWorks составляет почти $2 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсионеры составляют 70% потребителей субсидий - ПорошенкоВчера, 18:00 - 610 33
Boeing подключилась к попыткам выпустить первый сверхзвуковой бизнес-самолетПозавчера, 23:00 - 1056 14
У кого будут забирать субсидиюВчера, 14:00 - 24208 8
Представлена европейская версия обновленного Volkswagen PassatВчера, 01:00 - 8368 5
Эксперты назвали самые дорогие города мираВчера, 10:00 - 1875 3
У кого будут забирать субсидиюВчера, 14:00 - 24208 8
НБУ: Приватбанк остается основным кредитором населения (инфографика)Вчера, 12:00 - 3298 2
Эксперты назвали самые дорогие города мираВчера, 10:00 - 1875 3
Снижение нормы обязательной продажи валюты до 30% не отразится на курсе гривны - банкирыВчера, 08:00 - 1697 1
Застройщики все чаще фиксируют стоимость жилья в гривне - экспертВчера, 19:00 - 1327
Медики создали таблетку с реактивным двигателем07.02.2019, 17:10 - 829
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)04.02.2019, 11:10 - 1678 4
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 2295 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2859
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2505