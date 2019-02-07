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Dell собирается продать ИБ-компанию SecureWorks, которая стоит $2 млрд

Dell собирается продать ИБ-компанию SecureWorks, которая стоит $2 млрд

Производитель компьютеров Dell Technologies изучает возможности продажи дочерней компании SecureWorks, специализирующейся на оказании услуг в области информационной безопасности (ИБ).

Об этом стало известно агентству Reuters от осведомлённых источников.

Продав SecureWorks, корпорация Dell могла бы снизить свою налоговую нагрузку, измеряемую $50 млрд и появившуюся в результате покупки производителя систем хранения данных EMC за $67 млрд и выхода на биржу в конце прошлого года через приобретение акций VMware на $24 млрд.

Собеседники Reuters говорят, что Dell рассматривает варианты продажи всей SecureWorks совместно с инвестиционным банком Morgan Stanley. На данный момент потенциальная сделка находится на ранней стадии, и нет гарантий, что она в итоге будет заключена.

SecureWorks предлагает корпоративным клиентам услуги оценки киберзащиты компьютерных систем, поиска уязвимостей и рисков нанесения вреда. В апреле 2016 года компания вышла на биржу и тогда была оценена в $1,1 млрд. В настоящее время рыночная капитализация SecureWorks составляет почти $2 млрд.

По материалам Servernews
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