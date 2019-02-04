Эдинбург станет первым городом в Британии, который введет туристический налог

Столица Шотландии, Эдинбург, станет первым городом в Соединенном Королевстве, в котором введут туристический налог, сообщил горсовет Эдинбурга. Нововведение инициировали, чтобы справиться с наплывом большого количества туристов и ростом посещаемости в гостиницах.

Эдинбург ежегодно посещают в среднем 1,75 миллиона иностранцев, что делает его вторым по посещаемости в Британии после Лондона: эти данные приводятся за период с 2015 по 2017 год.

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Кроме того, заполняемость отелей в Эдинбурге была самой высокой среди всех городов Британии в 2017 году — в среднем 83,7%.

Совет Эдинбурга объяснил, что будет использовать средства, собранные в виде налога в сумме 2 фунта (2,6 доллара) со стоимости одноместного номера за сутки, «чтобы улучшить условия и управление городом».

Власти города отметили, что берут пример с других европейских городов, в частности, Барселоны и Рима.

В то же время, согласно опросу, проведенному горсоветом, лишь 51% владельцев гостиниц поддержали эту идею.

Для вступления в силу инициатива горсовета требует окончательного одобрения в автономном парламенте Шотландии.