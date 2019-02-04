Поезд "четырех столиц" хотят продлить до Таллина

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Маршрут пассажирского поезда “Киев – Минск – Вильнюс – Рига” этим летом может быть продлен до Таллина.
Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, заведующая отделом коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес, передает УНН со ссылкой на портал ERR.
“Представители Эстонской железной дороги на прошлой неделе встретились с украинскими коллегами и получили обзор результатов проекта поезда. Украинская сторона готова продолжить поезд в Таллин. Наша компания также начала работу по выяснению местного интереса к проекту”, – сказала она.
По словам Лиллес, компания хочет привлечь к обсуждению возможных остановок и графика движения местные самоуправления Южной Эстонии.
“Если этот проект оправдает себя с точки зрения всех сторон, то, по предварительным данным, поезд может быть продлен до Таллина уже в начале лета”, – сказала заведующая отделом коммуникации.
По ее словам, ранее эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности его рентабельности.
В свою очередь, по словам председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгения Кравцова, для продления маршрута поезда в Таллин есть все технические возможности.
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