Поезд "четырех столиц" хотят продлить до Таллина

Маршрут пассажирского поезда “Киев – Минск – Вильнюс – Рига” этим летом может быть продлен до Таллина.

Об этом сообщила в четверг, 7 февраля, заведующая отделом коммуникации Eesti Raudtee Моника Лиллес, передает УНН со ссылкой на портал ERR.

“Представители Эстонской железной дороги на прошлой неделе встретились с украинскими коллегами и получили обзор результатов проекта поезда. Украинская сторона готова продолжить поезд в Таллин. Наша компания также начала работу по выяснению местного интереса к проекту”, – сказала она.

По словам Лиллес, компания хочет привлечь к обсуждению возможных остановок и графика движения местные самоуправления Южной Эстонии.

“Если этот проект оправдает себя с точки зрения всех сторон, то, по предварительным данным, поезд может быть продлен до Таллина уже в начале лета”, – сказала заведующая отделом коммуникации.

По ее словам, ранее эстонская сторона, рассматривая свое участие в проекте, взяла время на анализ экономической составляющей проекта, в частности его рентабельности.

В свою очередь, по словам председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгения Кравцова, для продления маршрута поезда в Таллин есть все технические возможности.

Справка Finance.ua

Поезд “Киев – Минск – Вильнюс – Рига” начал курсировать с 28 сентября 2018 года.