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АМКУ против кабминовского порядка монетизации субсидий

АМКУ против кабминовского порядка монетизации субсидий

Антимонопольный комитет рассмотрел правительственные инициативы монетизировать субсидии и пришел к выводу, что предложенный чиновниками порядок может привести к нарушению законодательства о защите конкуренции.

В частности, ведомство смущает, что в качестве уполномоченного банка Кабмин определил единственный Ощадбанк.

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По мнению АМКУ, такой подход противоречит принципам здоровой конкуренции. Потому на днях ведомство направило правительству свои рекомендации относительно того, как следует изменить порядок. Четкого сценария, впрочем, тут не дают.

Но говорят, что определять уполномоченные банки следует исходя из «четких, прозрачных и недискриминационных критериев, которые обеспечат возможность банкам конкурировать с целью получения преимуществ благодаря собственным достижениям на рынке».

«Речь идет о том, что правительству следует разработать понятные критерии и проводить на регулярной основе конкурс среди банков-соискателей. Наподобие того, который проводит Министерство финансов, определяя уполномоченные на выплату пенсий и пособий финучреждения», – пояснила государственный уполномоченный АМКУ Анна Артеменко.

По материалам УБР
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