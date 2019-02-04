Украина в прошлом году увеличила реализацию промышленной продукции на 16% - Госстат

За 2018 год в Украине было реализовано промышленной продукции без НДС и акциза на 2,5 трлн грн, что на 16% больше, чем за 2017 год.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) без НДС и акциза в Украине в 2018 году составил 2,5 трлн грн, из него объем продукции, реализованной за пределы страны, составил 681,927 млрд грн.

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Среди регионов Украины первое место по объемам реализованной в 2018 году промышленной продукции заняла Днепропетровская область (481,2 млрд грн). На втором месте – Донецкая (311,8 млрд грн), на третьем – Запорожская (211,4 млрд грн) области.

Меньше всего промышленной продукции в 2018 году реализовали в Черновицкой (15,4 млрд грн), Луганской (22,8 млрд грн) и Тернопольской (21,8 млрд грн) областях.

Как сообщалось, по данным Госстата, за 2017 год в Украине было реализовано промышленной продукции на 2,15 трлн грн, что на 21,8% больше, чем за 2016 год.