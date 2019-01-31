"Укрзализныця" планирует передать два вокзала в концессию

“Укрзализныця” готовит к концессии два вокзала. Пока Центральный ж/д вокзал Киева не входит в пилотный проект.

Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики “Укрзализныци” Антон Саболевский.

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“Во второй половине февраля будет совещание у Степана Кубива (первый вице-премьер-министр Украины ― ред.). IFC (International Finance Corporation) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подключается к этому вопросу… Мы выбрали два вокзала как пилотные проекты. Это не киевский вокзал… которые по большому счету уже согласованы. Уже есть свои “стейкхолдеры”, Концессия — это такой инструмент, который не всегда подходит ж/д вокзалам, но мы хотим попробовать”, ― заявил Саболевский.

Отвечая на вопрос, когда будут объявлены конкурсы на концессию вокзалов, Саболевский сообщил, что нужно дождаться принятия нового закона “О концессии”.

“Если мы сейчас запустим все процессы… процесс займет около года. Мы этим занимаемся”, ― уточнил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики УЗ.