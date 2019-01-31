"Укрзализныця" планирует передать два вокзала в концессию

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
“Укрзализныця” готовит к концессии два вокзала. Пока Центральный ж/д вокзал Киева не входит в пилотный проект.
Об этом сообщил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики “Укрзализныци” Антон Саболевский.
Читайте также: Стало известно, когда начнут работу частные ж/д перевозчики
“Во второй половине февраля будет совещание у Степана Кубива (первый вице-премьер-министр Украины ― ред.). IFC (International Finance Corporation) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подключается к этому вопросу… Мы выбрали два вокзала как пилотные проекты. Это не киевский вокзал… которые по большому счету уже согласованы. Уже есть свои “стейкхолдеры”, Концессия — это такой инструмент, который не всегда подходит ж/д вокзалам, но мы хотим попробовать”, ― заявил Саболевский.
Отвечая на вопрос, когда будут объявлены конкурсы на концессию вокзалов, Саболевский сообщил, что нужно дождаться принятия нового закона “О концессии”.
“Если мы сейчас запустим все процессы… процесс займет около года. Мы этим занимаемся”, ― уточнил директор департамента стратегического развития и инвестиционной политики УЗ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом10 ч. назад - 3530 44
В 2018 году Украина экспортировала в ЕС больше, чем за все годы независимости — Порошенко11 ч. назад - 1052 20
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна11 ч. назад - 9054 18
Внезапная смерть основателя биржи криптовалют лишила доступа к миллионам долларовВчера, 19:40 - 15319 17
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов20 ч. назад - 20116 7
Xiaomi откажется от дешевых смартфонов20 ч. назад - 20116 7
В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна11 ч. назад - 9054 18
Украинцам показали схему, с помощью которой можно узнать размер пенсии онлайн (видео)8 ч. назад - 4493 5
С февраля киевляне должны будут платить за весь объем воды, который потребил их дом10 ч. назад - 3530 44
Apple продает восстановленные смартфоны iPhone X по заниженной цене9 ч. назад - 2871
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)Позавчера, 11:10 - 1050 3
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1717 5
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2455
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2217
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3567