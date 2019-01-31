Стало известно, когда начнут работу частные ж/д перевозчики

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Уже в текущем году в Украине могут начать работать частные железнодорожные компании.
Об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
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По словам министра, в тестовом режиме частные компании могут начать работу без принятия соответствующего закона, который зарегистрировали 1 февраля в Верховной Раде. Но принятие документа необходимо, чтобы механизм заработал на постоянной основе.
“Для нас ключевое – определить те участки, которые не генерируют прибыль для “Укрзалізниці”, затем в экспериментальном режиме, договорившись с крупным мировым оператором, запустить частную тягу, чтобы отработать рентабельность маршрутов и впоследствии превратить это в бизнес”, – объяснил Омелян.
Иными словами, частным компаниям сначала планируют передать в пользование убыточные для УЗ маршруты.
На данный момент только УЗ имеет право на железнодорожные перевозки в Украине. Частные компании должны будут согласовывать маршруты с государством, но цены на билеты будут устанавливать самостоятельно.
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