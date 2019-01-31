В Киеве появились в продаже е-билеты для общественного транспорта

В Киеве появились в продаже электронные билеты, при помощи которых можно оплачивать проезд в столичном общественном транспорте.

Билет имеет форму пластиковой карты или это чек с QR-кодом. Его можно купить в кассе метро, у кондукторов троллейбусов, в автобусе или трамвае, в киосках Пресса, Туринфо, Т-киосках или в боксах самообслуживания. Пополнить карту также можно в Ibox, PrivatBank, EasyPay, 2Click, Ірау, EasyPay, Portmone, Приват24.

Карточку потом необходимо зарегистрировать в электронном кабинете киевлянина .

Для того чтобы подтвердить поездку в транспорте, необходимо чек или карточку прикладывать к валидатору.

Мои Fiнансы:

Если пополнять карту на 1-9 поездок, стоимость каждой будет 8 гривен.

10-19 поездок – 7,70 грн.

20-29 поездок – 7,40 грн.

30-39 поездок – 7,10 грн.

40-49 поездок – 6,80 грн.